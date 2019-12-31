Эксперты рассказали, кому противопоказана баня

Эксперты назвали главные правила похода в баню, а также рассказали, кому стоит воздержаться от такого похода.

Так, для тех, кто редко посещает баню, существуют определенные правила. До похода в парилку необходимо выяснить, нет ли противопоказаний. Среди них: заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания почек, проблемы с печенью и заболевания дыхательных путей в тяжелой форме и кожные болезни. Нежелательно посещение и в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили «РИА Новости», тем, кто все же решится на банные процедуры, эксперты советуют поесть за час до них. В перерывах между посещением парилки рекомендуется пить воду.

Прыгать в снег стоит только закаленным людям, которые ныряют в прорубь или регулярно принимают контрастный душ.

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