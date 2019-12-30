Россиян просят не готовить слишком много на Новый год

Эксперты говорят, что нужно съедать все сразу, чтобы потом не отравиться.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Сотрудники ведомства рассказали, как обезопасить себя в преддверии праздничного застолья. Так, нужно закупаться только в проверенных магазинах, проверять дату изготовления и обязательно соблюдать личную гигиену. Петербуржцев просят мыть не только руки, но фрукты и овощи, а мясо, птицу и яйца обрабатывать.

В ведомстве напомнили, что салаты, заправленные майонезом, могут храниться не более 12 часов. Если отравление все-таки случилось, нужно сразу же обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

«Несвоевременное и неправильное лечение может привести к серьёзным осложнениям»,

— резюмировали в Роспотребнадзоре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что праздничные салаты довели до больницы уже больше полутысячи петербуржцев.