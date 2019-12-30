Россиян просят не готовить слишком много на Новый год

Россиян просят не готовить слишком много на Новый год
Фото: pixabay.com

Эксперты говорят, что нужно съедать все сразу, чтобы потом не отравиться.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Сотрудники ведомства рассказали, как обезопасить себя в преддверии праздничного застолья. Так, нужно закупаться только в проверенных магазинах, проверять дату изготовления и обязательно соблюдать личную гигиену. Петербуржцев просят мыть не только руки, но фрукты и овощи, а мясо, птицу и яйца обрабатывать.

В ведомстве напомнили, что салаты, заправленные майонезом, могут храниться не более 12 часов. Если отравление все-таки случилось, нужно сразу же обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

«Несвоевременное и неправильное лечение может привести к серьёзным осложнениям»,

— резюмировали в Роспотребнадзоре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что праздничные салаты довели до больницы уже больше полутысячи петербуржцев.

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