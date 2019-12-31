Какие фильмы выйдут в новогодние праздники 2020

Во время новогодних праздников в России выходит несколько новых фильмов и мультфильмов, которыми можно разбавить свой отдых от рабочих дней.

Первого января нового 2020 года в прокат выйдут фильм российского режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», южнокорейский мультфильм «Красные туфельки и семь гномов» и мультфильм канадского производства «Щенячий патруль: скорей спешим на помощь».

Картину «Вторжение» оценит взрослая аудитория, она повестувует о падении инопланетного объекта, которое разделило жизни на «до» и «после». Главная героиня — девушка из Подмосковья, Юлия Чертанова — станет единственным человеком, вступившим в контакт с пришельцем. Ей предстоит смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории.

Мультфильм южнокорейского производства «Красные туфельки и семь гномов» напоминает привычную всем Белоснежку, однако современные мультипликаторы решили изменить его практически до неузнаваемости.

Канадский мультфильм «Щенячий патруль: скорей спешим на помощь» расскажет историю про гонки животных на спортивных болидах.

Второго января на экраны выйдет мюзикл «Кошки». В фильме расскажут про кошек, которые собрались на ежегодный бал, где каждая расскажет о своей индивидуальности.

Четвертого января российские зрители увидят мультфильм «МУЛЬТ в кино 110. МУЛЬТсказка продолжается!». Продолжение «МУЛЬТ в кино» повествует о ми-ми-мишках, которые помогут Лисичке с садом, а Катя и Эф побывают на горнолыжном курорте.

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