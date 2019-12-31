Пешехода насмерть сбили под Всеволожском

Пешехода насмерть сбили под Всеволожском
ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Фото: Pixabay

В Ленинградской области водитель иномарки наехал на пешехода — мужчина скончался на месте дорожного происшествия.

Как сообщили в УГИБДД по региону, согласно предварительным данным, наезд на пешехода произошел накануне вечером, 30 декабря, на 17-м километре автодороги Осиновая Роща — Магистральная во Всеволожском районе. 42-летний водитель за рулем автомобиля марки Jeep Grand Cherokee сбил мужчину, лет 35-40 на вид, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП мужчина скончался на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. Правоохранители устанавливают личность погибшего и выясняют все обстоятельства наезда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Уфимской автомобилист отправил в больницу пешехода.

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