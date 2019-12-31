Россияне рассказали о главных блюдах на новогоднем столе

Салаты «Оливье» и «Селедка под шубой», а также мандарины стали самыми популярными блюдами на праздничном столе россиян в Новый год.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 73% опрошенных жителей России приготовят к застолью салат «Оливье». Второе место по популярности досталось мандаринам — их поставят на стол 65% россиян. Тройку замкнула «Селедка под шубой» — ее выбрали 60% человек. Еще треть россиян планируют разнообразить свой стол холодцом (38%) и икрой (31%).

Если говорить про алкоголь, что в этом году Новый год с шампанским встретят 56% жителей России. Вино окажется в бокалах лишь 21% россиян. А водки на новогодних столах становится все меньше с каждым годом — в этот раз ее будут пить 15% россиян. Безалкогольным напиткам отдадут предпочтение 52% опрошенных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне назвали любимые новогодние блюда.