Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о самых опасных блюдах на новогоднем столе

Петербургское управление Роспотребнадзора просит жителей не забывать, что салаты и другие скоропортящиеся продукты даже в холодильнике нельзя хранить более 12 часов.

По мнению специалистов, салаты являются «отличной средой для развития микробов и вирусов». Они порекомендовали петербуржцам не готовить много таких блюд.

Горожанам также напомнили о риске заболевания острыми кишечными инфекциями пищевых отравлениях. В ведомстве подчеркнули, что неблагоприятных последствий можно избежать, если хранить отдельно готовые к употреблению продукты от сырых.

Эксперты рекомендуют тщательно мыть овощи и фрукты, хорошо прожаривать и проваривать продукты.

Если отравления после праздничного застолья избежать все же не удалось, то следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

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