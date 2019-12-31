Спасатели назвали безопасные площадки для запуска фейерверков в Петербурге

Спасатели назвали безопасные площадки для запуска фейерверков в Петербурге
Всего в Северной столице насчитывается 23 площадки для запуска фейерверков Фото: pixabay

МЧС России по Петербургу опубликовал список безопасных площадок, где петербуржцам разрешено запускать фейерверки в новогоднюю ночь. Всего в Северной столице насчитывается 23 таких площадки.

Так, в списке оказались парк Авиаторов, Пулковский парк, парк «Малиновка», сквер на Бухарестской улице, парк Интернационалистов, парк Строителей, аллея Славы Пожарных, сквер возле дома №67 на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне, площадка возле дома №7 на улице Чебышевской в Петергофе, а также возле дома №3 по Ропшинскому шоссе и ряд других.

Посмотреть сегодня на городской салют можно будет с Дворцовой набережной, стрелки Васильевского острова, а также с крыши «Лофт Проект Этажи» и смотровой площадки Leader Tower.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев в новогоднюю ночь ждут концерт, дискотека и праздничный фейерверк на Дворцовой и Невском.

мчс новости спб новый год фейерверк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гендиректора обанкротившегося ТД «Интерторг» задержали в Пулково
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за его шутку
В Ленобласти мужчина позвонил полицейским, сообщив, что его похитили
Россияне рассказали о главных блюдах на новогоднем столе
За декабрь Россельхознадзор в Петербурге выявил тонну продуктов с нарушениями
В Колпино прокуратура добилась замены «условки» на реальный срок ...
Иномарка «поскользнулась» и влетела в столб на Свердловской набережной
Водителя задержали после смертельного ДТП в Шлиссельбурге