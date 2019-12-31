Спасатели назвали безопасные площадки для запуска фейерверков в Петербурге

Всего в Северной столице насчитывается 23 площадки для запуска фейерверков Фото: pixabay

Всего в Северной столице насчитывается 23 площадки для запуска фейерверков Фото: pixabay

МЧС России по Петербургу опубликовал список безопасных площадок, где петербуржцам разрешено запускать фейерверки в новогоднюю ночь. Всего в Северной столице насчитывается 23 таких площадки.

Так, в списке оказались парк Авиаторов, Пулковский парк, парк «Малиновка», сквер на Бухарестской улице, парк Интернационалистов, парк Строителей, аллея Славы Пожарных, сквер возле дома №67 на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне, площадка возле дома №7 на улице Чебышевской в Петергофе, а также возле дома №3 по Ропшинскому шоссе и ряд других.

Посмотреть сегодня на городской салют можно будет с Дворцовой набережной, стрелки Васильевского острова, а также с крыши «Лофт Проект Этажи» и смотровой площадки Leader Tower.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев в новогоднюю ночь ждут концерт, дискотека и праздничный фейерверк на Дворцовой и Невском.