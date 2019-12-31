Новый год пришел в Магадан и область

Новый год пришел в Магадан и область
Фото: Baltphoto

Жители Магадана и Магаданской области перенимают эстафету от Камчатки и вторыми в России входят в Новый год.

Мэр города Магадана Юрий Гришан поздравил местных жителей с наступающим праздником Нового года и Рождества. Он отметил, что это два «самых сказочных» зимних праздника, в которых всегда есть время волшебству. Юрий Федорович напомнил, что в уходящем году отмечался юбилей Магадана и поблагодарил горожан за участие в мероприятии.

«Пусть Новый 2020 год и светлый праздник Рождества оправдают наши надежды» — добавил Гришан. В центре Магадана в ночь на 1 января стартуют развлекательные программы в заведениях и на улицах города, праздник завершится салютом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам в Новый год не дождаться снега: в Северной столице будет дождь и плюсовая температура.

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