В Кремле рассказали о главном достижении уходящего года

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал главные достижения и неудачи в уходящем 2019 году по мнению главы государства Владимира Путина.

Одним из главных достижений, по мнению президента, стало сохранение устойчивости экономики страны. В Кремле также рассказали, что в том году в России удалось сохранить сокращение уровня благосостояния граждан.

Песков заявил, что уровень благосостояния жителей России стоял на месте или сокращался на продолжении последних четырех лет. По словам пресс-секретаря, эту тенденцию удалось остановить в 2019 году. Он отметил также, что это произошло на фоне макроэкономической нестабильности.

А главной неудачей, как заявили в Кремле, стали незначительные темпы роста российской экономики, которые предстоит наверстывать в предстоящие годы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд РФ отметил рост пенсий в 2019 году.