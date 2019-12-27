Минтруд РФ отметил рост пенсий в 2019 году

В течение уходящего года, согласно отчету Министерства труда, пенсии выросли более чем на тысячу рублей и, в среднем, составляют 15,5 тысяч.

В 2020 году неработающим пенсионерам обещают проиндексировать выплаты еще на 6,6%. Тем не менее, специалисты отмечают, что даже на 16 тысяч прожить не представляется возможным, учитывая расходы на коммунальные услуги. Напомним, что в 2019 году индексация составила 7%, что превысило рост потребительских цен в 4,3%.

При этом работающим пожилым людям на индексацию пенсионных выплат в следующем году рассчитывать не стоит. Для этого ПФР необходимо выделить 368 миллиардов рублей, однако таких денег в бюджете нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров, чтобы пожилые люди могли порадовать себя.