Госдума хочет обеспечить одиноких пенсионеров всем необходимым для Нового года

Госдума хочет обеспечить одиноких пенсионеров всем необходимым для Нового года
Фото: pixabay.com

Для них предложили создать «новогодний капитал», чтобы пожилые люди могли порадовать себя на праздник.

Об этом стало известно сегодня 25 декабря. Обо всем сообщает RT. Инициатором выплат стал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он предложил помогать одиноким пенсионерам перед Новым годом – чиновник хочет, чтобы им выплачивали «новогодний капитал» для покупки продуктов и праздничной атрибутики. Чернышов заявил, что каждый регион сможет сам решать, о какой сумме пойдет речь. Она, скорее всего, будет привязана к средней пенсии.

Благодаря нововведению чиновник хочет устроить пенсионерам достойный праздник. Он направил свое обращение министру труда и соцзащиты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что большинство россиян собираются встречать Новый год дома. Они отметили также, что идти к общегородским елкам, предпочитая холоду уют комнат.

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Госдума хочет обеспечить одиноких пенсионеров всем необходимым для Нового года
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