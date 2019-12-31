Британия предложила сделать Россию членом НАТО

Как выяснилось, британское министерство обороны выступало с предложением включить Российскую Федерацию в альянс стран НАТО в 1995 году.

Согласно рассекреченной информации, Британия считала, что вступление России в НАТО позволит снизить сопротивление Москвы планам по расширению Североатлантического альянса. Однако, пишет британское издание Guardian, Россия заняла бы особенную позицию в членстве.

Предполагалось, что на Российская Федерация должна быть лишена прав участвовать в заседаниях Международного военного штаба НАТО, накладывать право вето на решения альянса и не входила бы в список стран, попадающих под гарантию коллективной безопасности.

По мнению экс-главы Минобороны Британии Малколма Рифкинда, вступление России в НАТО, пусть и формальное, могло помочь в сближении практик и доктрин стран.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Элтон Джон получил почетный орден Британии.