В Норильске пассажиры автобуса едва не превратились в сугробы из-за сломанной форточки

Многие пользователи с юмором отнеслись к ситуации. Фото: vk.com/norilsk_news

Многие пользователи с юмором отнеслись к ситуации. Фото: vk.com/norilsk_news

В Норильске рейсовый автобус оказался буквально заметен снегом вместе с недоумевающими пассажирами. Ветер задувал снег прямо в салон из-за неисправной форточки.

О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «Новости Норильска» в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 30 декабря. На прикрепленной видеозаписи запечатлен припорошенный автобус. Видно, что в салоне разыгралась своя небольшая метель.

При этом в комментариях интернет-пользователи уточнили, что для Норильска эта ситуация не является необычной. В мэрии города отметили, что причиной «шторма» в автобусе стала сломанная форточка, пишет РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области с 1 января следующего года подорожает стоимость проезда в рейсовых автобусах.