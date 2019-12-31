Netflix рассказал о лучших фильмах и сериалах 2019 года

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал собственный рейтинг лучших кинокартин и сериалов уходящего года.

Среди жителей Соединенных Штатов самыми популярными сериалами стали «Очень странные дела», «Ведьмак» и «Академия «Амбрелла». Из кинофильмов американцы остановились на картине «Загадочное убийство». Второй по популярности оказалась лента «Шестеро вне закона». Почетное третье место занял мультфильм «Суперсемейка 2».

Интересно, что жители Франции и Германии оказались чрезвычайно схожи в предпочтениях. В обеих странах, пишет портал Deadline, зрителям понравились «Бумажный дом», «Ведьмака» и «Половое воспитание».

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