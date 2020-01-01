Эксперт: новогодние салаты хранятся не более суток

Эксперт рассказал, сколько времени можно хранить салаты.

По словам специалиста инспекции по качеству питания Валентина Семенова, большая часть новогодних салатов хранятся не более суток, сообщает РИА «Новости».

Заправлять салаты рекомендуется непосредственно перед подачей на стол.

Например, сельдь под шубой и мимоза хранятся не более шести часов, салаты из вареных, тушеных и жареных овощей могут храниться не более суток. Винегрет без заправки можно хранить 18 часов, салаты из рыбы и морепродуктов — 12 часов.

Эксперты рекомендуют тщательно мыть овощи и фрукты, хорошо прожаривать и проваривать продукты. Если отравления после праздничного застолья избежать все же не удалось, то следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что салаты «Оливье» и «Селедка под шубой», а также мандарины стали самыми популярными блюдами на праздничном столе россиян в Новый год.