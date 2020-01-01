«Лахта Центр» загорелся зелеными огнями в Новый год

На берегу Финского залива зажглась самая высокая елка Европы — небоскреб Лахта Центр окрасился в новогодний зеленый цвет.

«Лахта Центр» засверкал с первых минут 2020 года, сообщается в официальном аккаунте делового центра в Instagram.

Теперь у жителей Петербурга есть не только новый повод для праздничного селфи, но и еще один предмет для гордости.

Сверкающая огнями 462-метровая «елка» будет радовать местных жителей в течение новогодних праздников.

Напомним, строительство комплекса началось в октябре 2012 года. В реализации проекта участвовали около 600 российских и иностранных компаний и более 20000 человек из 18 стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Лахта Центр» вошел в пятерку самых «зеленых» небоскребов в мире. Об этом представители штаб-квартиры «Газпрома» рассказали в официальном паблике «Лахта Центра» «Вконтакте».