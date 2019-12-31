«Лахта Центр» стал одним из пяти самых экологичных небоскребов Европы

&#171;Лахта Центр&#187; стал одним из пяти самых экологичных небоскребов Европы
Раньше предполагалось, что небоскребы не могут добиться такой степени экологичности. Фото: Baltphoto

«Лахта Центр» вошел в пятерку самых «зеленых» небоскребов в мире. Об этом представители штаб-квартиры «Газпрома» рассказали в официальном паблике «Лахта Центра» «Вконтакте».

В публикации отмечается, что на сегодняшний день в «высшей лиге супертоллов» лишь пять построек, которые являются обладателями уровня Platinum в международной системе экологической сертификации под названием LEED. В целом первое достижение подобного уровня зафиксировали лишь в 2015 году.

Первым обладателем звания самого экологичного небоскреба получил шанхайский Shanghai Tower. Ранее предполагалось, что подобная сертификация недостижима для высотных зданий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на строительство северного и южного съездов с Кольцевой автодороги к «Лахта Центру» выделят 3,8 миллиардов рублей.

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