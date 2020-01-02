«Можете ли вы так же?»: Волочкова показала первый шпагат в 2020 году

Балерина Анастасия Волочкова встретила Новый год на острове Пхукет в Таиланде. По традиции она продемонстрировала шпагат.

На своей страничке в Instagram она рассказала, что взяла на отдых несколько купальников, а также пообещала порадовать пользователей шпагатами. 1 января ожидания подписчиков были оправданы.

Акробатические упражнения Волочкова демонстрировала на яхте. В минималистском бикини она присела на край судна и продемонстрировала горизонтальный шпагат. В этот момент яхта стала заводиться и завибрировала, тогда Волочкова быстро прекратила показ, чтобы не оказаться за бортом. После балерина сделала вертикальный шпагат.

«Прежде, чем осуждать, задайтесь вопросом, можете ли вы так же?» — обратилась к подписчикам Волочкова.

Многие подписчики с восхищением отреагировали на увиденное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новом наряде Анастасии Волочковой, который она продемонстрировала в соцсети. Подписчики удивились закрытому образу.