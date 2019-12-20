Волочкова поразила поклонников своим новым имиджем

Волочкова поразила поклонников своим новым имиджем
Фото: Instagram @volochkova_art

Балерина, любящая демонстрировать наготу, неожиданно примерила брючный костюм.

Об этом стало известно 20 декабря. Балерина Анастасия Волочкова поделилась новой фотографией в Instagram-аккаунте. Она сфотографировалась у елки в синем брючном костюме, что поразило фанатов, привыкших к откровенным нарядам. Волочкова, считают подписчики, выглядит замечательно – ей идет строгий стиль.

Сама танцовщица рассказала, что очень любит предновогоднюю суету. Ей нравится, что люди украшают дома и ели – это, пишет звезда, создает волшебную атмосферу.

Фанаты же наперебой хвалят фигуру балерины, а также ее костюм.

«Очень элегантная, красивая! Костюм подчеркивает вашу фигуру! А цвет наряда вас освежает!»,

— пишут поклонники в комментариях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова призналась, что чуть не погибла во время выступления. Балерина призвала людей не судить ее за стоимость билетов, так как они ей дорого обходятся.

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