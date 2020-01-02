В Ленобласти будет ограничено движение по трассам из-за ремонта

В Ленинградской области вводят новые дорожные ограничения на нескольких трассах из-за ремонта, выправки и установки дорожных знаков.

Согласно данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы будут проводиться как в праздники, так и в дни с плохой погодой. Движение будет ограничено на шести областных трассах.

Так, ограничение по скорости движения введут на трассе Р-21 Кола с 8:00 до 19:00. Также дорожники ограничат скорость на М-10 «Россия». Ограничения ждут и на трассах 120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и А-114 «Вологда — Тихвин».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году на ремонт дорог в Петербурге потратили 5 млрд рублей.