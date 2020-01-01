В 2019 году на ремонт дорог в Петербурге потратили 5 млрд рублей

В 2020 году на ремонт дорог запланировано выделить 7 млрд рублей. Фото: Balthoto/ Павел Долганов

В 2020 году на ремонт дорог запланировано выделить 7 млрд рублей. Фото: Balthoto/ Павел Долганов

За прошедший год ремонт дорог по более чем сотне адресов в Северной столице обошелся городскому бюджету в пять миллиардов рублей.

О потраченных суммах и итогах работ отчитался замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга Сергей Румянцев. Из выделенных пяти миллиардов около 930 миллионов ушло на капитальный ремонт дорожных покрытий.

В целом в течение 2019 года в городе на Неве обновили 2,25 миллионов «квадратов» дорог. В наступившем 2020 году ведомство планирует отремонтировать 75 объектов общей площадью 3 млн квадратных метров. Правительство Петербурга выделит на эти цели 7 миллиардов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за 2019 год обновили 182 километра дорожных покрытий в Ломоносовском, Подпорожском, Сланцевском и Тосненском районах.