В Ленобласти отремонтировали 182 км дорог в уходящем году

В Ленобласти отремонтировали 182 км дорог в уходящем году
Дорожный ремонт. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области за минувшие месяцы 2019 года произведен ремонт 182 км региональных дорог. Дорожники применили современные технологии, в частности — асфальт особой прочности, а также ленты из смеси полимера и битума, которые предотвращают попадание воды в швы на новом дорожном покрытии.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, в этом году дорожники полностью выполнили план по ремонту дорог. Основная часть ремонтов пришлась на трассы в Ломоносовском районе. Кроме того, были отремонтированы дороги в Подпорожском, Сланцевском и Тосненском районах.

Жители региона приняли участие в определении основных дорог, где будет произведен ремонт в следующем году. Среди них — наиболее загруженные магистрали. Так, в 2020 году отремонтируют «Дорогу жизни» и Токсовское шоссе, а также несколько дорог во Всеволожском, Выборгском, Волосовском и Гатчинском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт дорог в Петербурге продолжат в 2020 году.

дороги дорожный ремонт ленобласть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге энергетики пообещали усиленно работать все праздники
СКА подписал новый контракт с голкипером Самоновым
Автобусы и маршрутки встали из-за ДТП на Меншиковском проспекте
Петербуржец, лезший стюардессе под юбку, заплатит штраф
Беглов вошел в топ-10 по упоминаемости в соцмедиа
В Ленобласти гргузовик вылетел на «встречку». Двое пострадали
Петербургский таксист пожаловался на дебошира Панина
В Петербурге запустили еще 16 новых низкопольных троллейбусов