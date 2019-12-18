В Ленобласти отремонтировали 182 км дорог в уходящем году

В Ленинградской области за минувшие месяцы 2019 года произведен ремонт 182 км региональных дорог. Дорожники применили современные технологии, в частности — асфальт особой прочности, а также ленты из смеси полимера и битума, которые предотвращают попадание воды в швы на новом дорожном покрытии.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, в этом году дорожники полностью выполнили план по ремонту дорог. Основная часть ремонтов пришлась на трассы в Ломоносовском районе. Кроме того, были отремонтированы дороги в Подпорожском, Сланцевском и Тосненском районах.

Жители региона приняли участие в определении основных дорог, где будет произведен ремонт в следующем году. Среди них — наиболее загруженные магистрали. Так, в 2020 году отремонтируют «Дорогу жизни» и Токсовское шоссе, а также несколько дорог во Всеволожском, Выборгском, Волосовском и Гатчинском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт дорог в Петербурге продолжат в 2020 году.