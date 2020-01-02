В Шушарах пообещали повысить транспортную доступность

С Нового года в Шушарах повысится транспортная доступность. Там должно увеличиться количество социальных автобусов и сократиться интервал их движения.

Как сообщает пресс-служба Смольного, петербургский губернатор Александр Беглов лично поздравил жителей Шушар с праздником. Градоначальник заявил, что в Шушары и Славянку начнут ходить скоростные поезда от станции метро «Купчино». Это произойдет в 2023 году.

Улучшению транспортной ситуации в районе также поспособствует реконструкция уже существующих улиц. Кроме того, нынешние автобусы заменят на более вместительные, а их интервал движения сократят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для строительства депо для скоростного трамвая из Колпино в Шушары нет денег.