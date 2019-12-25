Для строительства депо для скоростного трамвая из Колпино в Шушары нет денег

Стоимость проекта оценивали в более чем 62 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на врио руководителя КРТИ Александра Семчанкова. Он отметил, что депо для скоростного трамвая из Колпино в Шушары строить не будут, так как на это нет денег. Финансирование отклонили после последней корректировки бюджета. Будут ли его возводить когда-либо – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что до «Шушар» планируют пустить «Чижика», чтобы решить проблему с транспортом. Концессионное соглашение о строительстве трамвайной линии уже подписано. Стоимость данного проекта по примеру «Чижика» оценивают в 16 млрд рублей.