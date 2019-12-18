До «Шушар» планируют пустить «Чижика», чтобы решить проблему с транпортом

До 2023 года в Северной столице запустят скоростной трамвай. Общественный транспорт будет следовать по маршруту Шушары-Купчино.

Концессионное соглашение о строительстве трамвайной линии уже подписано. Стоимость данного проекта по примеру «Чижика» оценивают в 16 млрд рублей.

Трамвайный маршрут будет выглядеть следующим образом: станция метро «Купчино» — Шушары — микрорайон Славянка.

Строительство будет осуществляться в несколько этапов. На первом этапе скоростной трамвай пустят от существующей конечной станции «Балканская площадь» до конечной остановки «Новгородский проспект» в Шушарах.

Второй этап реализации ограничен еще на год, до 2024 года. Он предполагает продолжение линии от «Новгородского проспекта» до конечной станции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что туристический ретро-трамвай перевез за месяц более трех тысяч пассажиров в Петербурге.