В России разработали законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций разработало законопроект, предусматривающий введение в России обязательной эвакуации из зон ЧС.

Как сообщает ТАСС, МЧС предлагает изменить закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». Законопроект предлагает ввести для россиян обязанность эвакуироваться из зоны ЧС сразу после получения информации о необходимости эвакуации.

Россиян также обяжут эвакуироваться из зоны ЧС по требованию должностного лица.

Действующий закон предполагает принудительную эвакуацию россиян только в случаях введения режима контртеррористической операции и режима ЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МЧС петербуржцам напомнили правила безопасности при обращении с пиротехникой.