Две иномарки «встретились» на Маршала Казакова

Две иномарки «встретились» на Маршала Казакова
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Все произошло днем, 2 января.

Очевидцы сообщили о случившемся в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В группе рассказывают, что перед пешеходным переходом Daewoo перестроилась и столкнулась с Renault.

На видеозаписи с места происшествия можно заметить, что машины не получили серьезных повреждений.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что неизвестный избил пожилого жителя Петербурга. Подозреваемого в нападении удалось задержать. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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