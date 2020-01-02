Синоптики предупреждают жителей Ленобласти о сильном ветре и потеплении

Синоптики предупреждают жителей Ленобласти о сильном ветре и потеплении
МЧС рекомендуют быть осторожными. Фото: pixabay

В пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ленобласти сообщают, что в пятницу, 3 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, из-за чего на дорогах местами будет гололедица.

Температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов по Цельсия.

Синоптики также предупреждают жителей Ленобласти о сильном ветре, порывы которого будут достигать до 15-20 метров в секунду. В МЧС порекомендовали жителям не ставить машины под шаткие конструкции, а также избегать деревьев и рекламных щитов, которые могут упасть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.

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