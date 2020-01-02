Врачи отметили первый день нового года в отделении: в Елизаветинской больнице провели 15 операций

Врачи отметили первый день нового года в отделении: в Елизаветинской больнице провели 15 операций
Елизаветинская больница . Фото: Google View

В первый праздничный день, 1 января, в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге было проведено 15 операций. Об этом стало известно со страницы больницы в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе отметили, что число клинических случаев увеличивается во время праздников. Это случается из-за употребления жирной пищи, а также спиртного. Все это негативно воздействует на органы пищеварения. Большинство травм люди в это время получают из-за алкогольного опьянения, а также несоблюдения правил обращения с пиротехникой.

Хирургическая служба Елизаветинской больницы поздравила жителей города с Новым годом, а также призвала ответственно относиться к праздничным мероприятиям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром, 1 января, злоумышленник обокрал пенсионерку. С применением физической силы неизвестный отобрал у женщины сумку.

больница елизаветинская больница новый год спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шнуров пошутил над Алсу: «Я бы накрутил бы баллы, но не дали»
Петербурженка рассказала об упавшем с крыши горящем человеке на Боровой
Volkswagen лишился бампера в ДТП на съезде с Литейного
Подросток на Новым год набросился на отчима с ножом
Петербуржцы, возвращающиеся из Финляндии, встали в пробку
Максим Левченко опубликовал видео с подростком, сморкающимся в денежные купюры
В Ленобласти неожиданно умерла 10-месячная девочка
Боярский начал год с нарушения ПДД