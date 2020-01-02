Врачи отметили первый день нового года в отделении: в Елизаветинской больнице провели 15 операций

В первый праздничный день, 1 января, в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге было проведено 15 операций. Об этом стало известно со страницы больницы в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе отметили, что число клинических случаев увеличивается во время праздников. Это случается из-за употребления жирной пищи, а также спиртного. Все это негативно воздействует на органы пищеварения. Большинство травм люди в это время получают из-за алкогольного опьянения, а также несоблюдения правил обращения с пиротехникой.