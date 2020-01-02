Volkswagen лишился бампера в ДТП на съезде с Литейного

На съезде с Литейного моста на набережную Кутузова в Центральном районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием двух иномарок. Все произошло вечером, 2 января.

Очевидцы рассказали о случившемся в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди отметили, что Volkswagen врезался в Ford.

На фотографиях с места происшествия можно увидеть, что у Volkswagen отвалился бампер.

Сотрудники ДПС приехали на место аварии.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о «дымящемся» здании Лахта Центра. Очевидцы «дымящегося» Лахта Центра опубликовали снимки и видео в Сети. Люди считают, что в здании произошел пожар.