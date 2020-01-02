Россиян призывают не доедать новогодние салаты 2 января

Эксперты заявили, что они опасны даже без заправки.

Обо всем рассказали специалисты Роспотребнадзора. Они посоветовали россиянам не доедать салаты, оставшиеся после Нового года, 2 января. Иначе можно отравиться.

В ведомстве отметили, что нельзя есть нарезанный салат спустя 18 часов после приготовления. Также не рекомендуется есть винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом и супы-пюре. В некоторых случаях употребление в пищу возможно, но после термической обработки.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что заправленные майонезом салаты нельзя хранить более шести часов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам рассказали об опасности новогодних салатов. По словам экспертов, самый долгий срок хранения у салатов из маринованных, соленых и квашенных овощей — их можно хранить до 36 часов.