Волочкова обнажилась и раскритиковала хейтеров

Балерина заверила, что ее не интересует, о чем думают остальные, пока она отлично проводит время.

Об этом стало известно 2 января. Фотографию балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram-аккаунте. На ней танцовщица сидит абсолютно голая в каюте яхты. Волочкова пишет, что ей нравится окружать себя красотой и не задумываться о том, что думают или говорят люди, которых она даже не встречала ни разу.

Волочкова убеждена, что низко и ущербно осуждать успешных людей. Сама балерина старается не обращать на хейтеров внимания.

«И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим сами»,

— написала она.

Балерина также отметила, что важно, чтобы человека любили, от недолюблинности люди и пишут плохие комментарии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова показала первый шпагат в 2020 году.