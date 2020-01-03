В рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира нет ни одной российской

Первое место заняла австралийская авиакомпания Qantas.

Об этом стало известно 2 января. Обо всем сообщает портал AirlineRatings.com, который и составил рейтинг. Эксперты проанализировали, каков срок эксплуатации воздушного флота, количество катастроф, поломок и прочие критерии. В результате первое место досталось компании из Австралии — Qantas. Второе место у Air New Zealand (Новая Зеландия), а третье у EVA Air (Тайвань).

В топ-20 самых безопасных перевозчиков мира вошли Etihad, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus и KLM.

При этом в рейтинг не попала ни одна российская авиакомпания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Судане самолет, едва оторвавшийся от земли, рухнул. В результате инцидента погибли 15 человек.