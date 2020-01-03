В рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира нет ни одной российской

В рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира нет ни одной российской
Фото: pixabay

Первое место заняла австралийская авиакомпания Qantas.

Об этом стало известно 2 января. Обо всем сообщает портал AirlineRatings.com, который и составил рейтинг. Эксперты проанализировали, каков срок эксплуатации воздушного флота, количество катастроф, поломок и прочие критерии. В результате первое место досталось компании из Австралии — Qantas. Второе место у Air New Zealand (Новая Зеландия), а третье у EVA Air (Тайвань).

В топ-20 самых безопасных перевозчиков мира вошли Etihad, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus и KLM.

При этом в рейтинг не попала ни одна российская авиакомпания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Судане самолет, едва оторвавшийся от земли, рухнул. В результате инцидента погибли 15 человек.

авиакомпания рейтинг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Американские пожарные сделали новогоднее селфи на фоне горящего дома
В рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира нет ни одной российской
В Ленобласти тушили дом на 60 «квадратах»
На Дворцовой столкнулись три автомобиля
Диетолог не советует пить кофе сразу после пробуждения
Волочкова обнажилась и раскритиковала хейтеров
Рудковская рассказала о лучшем подарке в свой день рождения
Петров публично признался в любви коллеге