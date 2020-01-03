Жительница Челябинска продает тысячу почти за 8 млн из-за «красивого» номера

На сайте бесплатных объявлений один из пользователей пытается продать тысячную купюру за 7 млн рублей. Высокую цену объяснили «красивым номером» купюры.

Объявление опубликовала жительница Челябинска на портале «Авито». Стоимость тысячной купюры она приравняла к ее номеру — 7 777 770.

Запись была выложена еще 13 декабря, но, судя по всему, покупать купюру никто не торопится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какой размер груди стал самым распространенным среди жительниц Северной столицы. Самый популярный размер белья выявили аналитики «Авито». Они также узнали, что на бюстгальтер жительницы Северной столицы не готовы тратить более тысячи рублей.