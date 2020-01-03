Жительница Челябинска продает тысячу почти за 8 млн из-за «красивого» номера

Жительница Челябинска продает тысячу почти за 8 млн из-за &#171;красивого&#187; номера
Тысяча рублей. Фото: pixabay

На сайте бесплатных объявлений один из пользователей пытается продать тысячную купюру за 7 млн рублей. Высокую цену объяснили «красивым номером» купюры.

Объявление опубликовала жительница Челябинска на портале «Авито». Стоимость тысячной купюры она приравняла к ее номеру — 7 777 770.

Запись была выложена еще 13 декабря, но, судя по всему, покупать купюру никто не торопится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какой размер груди стал самым распространенным среди жительниц Северной столицы. Самый популярный размер белья выявили аналитики «Авито». Они также узнали, что на бюстгальтер жительницы Северной столицы не готовы тратить более тысячи рублей.

авито продажа Челябинск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Нарколог Минздрава призвал учить россиян употреблять алкоголь
Легковушка «летела» по Черкасова и угодила в фургон
Водитель Ford насмерть сбил женщину на Южном полукольце
Милонов предложил учить школьников запуску фейерверков
Жительница Челябинска продает тысячу почти за 8 млн из-за ...
Вертолеты ищут двух выпавших за бор судна в Норвежском море
Новогоднюю серию «Возвращения в Простоквашино» посмотрели более ...
Бобры уничтожают осиновую рощу в Малом Ильинском саду на Ржевке