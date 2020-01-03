Идея проведения фестиваля военных оркестров в Петербурге может стать реальностью

В Северной столице может зародиться новая традиция — фестиваль военных оркестров. Соответствующую идею, которую поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уже рассмотрели в Минобороны России, а в комитете по культуре города рассказали, как ее осуществить.

Фестиваль может стать реальностью в ближайшее время, он станет настоящим украшением празднования Дня ВМФ. Речь о том, чтобы проводить в этот день международный фестиваль военно-морских оркестров. Идею также поддержали на десятом съезде городов воинской славы, который состоялся 31 октября.

Как сообщает «АБН», за проведение фестиваля высказались глава муниципального образования Кронштадта Наталия Чашина, президент Клуба военачальников РФ генерал армии Анатолий Куликов, замдиректора музея на Поклонной горе Валерий Кононов, председатель попечительского совета фонда сохранения исторической памяти «Международный центр северных конвоев» Павел Ожгихин.

Ответ относительно проведения фестиваля поступил из Смольного. В письме за подписью председателя комитета по культуре Константина Сухенко рассказывается о возможностях его проведения.

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