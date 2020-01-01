Рождественская ярмарка и фестиваль огня. Куда еще можно сходить на новогодних каникулах в Петербурге

Рождественская ярмарка и фестиваль огня. Куда еще можно сходить на новогодних каникулах в Петербурге
Ярмарка в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге на новогодних каникулах пройдут интересные события, которые нельзя пропустить.

Рождественская ярмарка на Манежной площади

Несмотря на то, что в этом году зима не балует петербуржцев снегом, на Рождественской ярмарке все равно можно увидеть по-настоящему праздничную атмосферу.

Жители и гости Петербурга могут купить новогодние подарки ручной работы или деликатесы к праздничному столу на Манежной площади. Организаторы праздничной ярмарки установили 63 стилизованных павильона, в которых выставили товары из десятка российских регионов. Здесь можно купить различные изделия ручной работы, игрушки или деликатесы, которые привезли из разных частей страны. Посетителей ярмарки накормят и согреют в тематической зоне «Кухня народов мира». Дети также смогут найти себе развлечение: на ярмарке проводятся тематические мастер-классы, есть бесплатный каток и зимние аттракционы.

Рождественская ярмарка открылась 12 декабря и будет работать в течение месяца — до 13 января.

Фестиваль огня «Рождественская звезда»

Мероприятие пройдет 7 и 8 января.

Еще во времена царствования Петра I появился обычай устраивать городские гуляния в Петербурге в сопровождении огненного представления и пальбой из пушек. Фестиваль который пройдет в этом году – это продолжение петровской традиции. Жителей и гостей города ждут выступления театров огня, фейерверки, световые и лазерные шоу. Стена Петропавловской крепости превратится в холст для поп-арт художников и диджитал-дизайнеров.

Новогодний фестиваль «Глинтвейн на крыше»

На самой красивой крыше Петербурге можно выпить зимний согревающий напиток. Фестиваль «Глинтвейн на крыше» пройдет на крыше «Лофт Проекта Этажи» с 1 по 8 января.

Бал для юных петербуржцев

В Белом зале киностудии Лендок пройдет новогодний бал для маленьких петербуржцев. Мероприятия пройдет с 1 по 3 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге прошла акция «Письмо Деду Морозу», в рамках которой добровольцы движения «Петербург – Город Перемен» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки провели опрос на тему «О каких изменениях в Санкт-Петербурге вы бы хотели загадать желание Деду Морозу на Новый год?».

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