В Петербурге трое приезжих угнали у слесаря серебристые Жигули

В Петербурге трое приезжих угнали у слесаря серебристые Жигули
Полицейские задержали угонщика. Фото: pixabay

Сотрудники правопорядка Невского района Петербурга раскрыла кражу у слесаря. Местный житель лишился машины ВАЗ-2107 серебристого цвета. Мужчина обратился в полицию 1 января. Свой автомобиль он оценил в 40 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, машину остановили в этот же день на улице Крыленко. За рулем отечественного авто находился уроженец Перми, проживающий в Мурино. В салоне также сидели двое его приятелей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Водителя заключили под стражу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании злоумышленника, пытавшегося пронести мимо касс неоплаченный товар. Оказалось, что мужчина находился в федеральном розыске.

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