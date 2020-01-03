В новогодние праздники в Выборге открыли для посещения башню Ратуши

В течение недели новогодних каникул, с 2 по 8 января, все желающие смогут попасть в башню Ратуши в Выборге.

Ежедневно в башне проводятся экскурсии, в рамках которых можно подняться на смотровую площадку башни. Прогулки осуществляются три раза в день, в 12:00, 14:00 и 16:00. Приобрести билеты можно не только на месте, но и в электронном формате.

Башня Ратуши — одна из двух сохранившихся средневековых боевых башен, оставшихся от Выборгской крепости. Постройка сохранилась с XV века. Не так давно на объекте проводились реставрационные работы, которые завершились в 2018 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге состоялся бал-маскарад, в котором приняли участие жители Петербурга, Ленобласть, Карелии и даже Финляндии. С каждым годом количество участников увеличивается: в 2019 их было уже 80 человек.