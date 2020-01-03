В поселке Лебяжье рабочий заживо сгорел в бытовке

В поселке Лебяжье Ленинградской области в бытовке обнаружили труп рабочего-строителя с многочисленными ожогами. Выяснилось, что на нем загорелась одежда.

Тело погибшего нашли в четверг, 2 января, в садоводстве «Возрождение». Скончавшийся в вагоне-бытовке 25-летний строитель погиб от сильнейших ожогов. Рядом с умершим лежал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, его коллега и собутыльник 35 лет.

Позже свидетель рассказал, что они вместе с погибшим в течение пяти месяцев жили в бытовке, строя дачный дом для своего приятеля. Вдвоем рабочие встретили Новый год. В 23:55 31 декабря на одном из них загорелась одежда, пропитанная бензином. Огонь удалось потушить, однако пострадавший отказался прибегать к помощи врачей. Около 6 утра 2 января нетрезвый мужчина обнаружил своего собеседника мертвым.

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