В Ленобласти спасатели тушили дом на 72 «квадратах»

Во Всеволожском районе Ленинградской области в садоводстве «Марс» на Песочной улице произошел пожар в жилом доме.

В Главном управлении МЧС России по Ленинградской области сообщили, что информация о пожаре поступила в ведомство в 14:06 3 января. Дом горел на 72 «квадратах». Спасатели потушили пожар к 15:12.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе дотла сгорел дом: в тушении пожара участвовали 40 сотрудников МЧС. Сообщение о пожаре поступило в специальные службы в 14:34. Возгорание было ликвидировано на территории в 50 квадратных метра. Полностью огонь удалось потушить к 17:02.