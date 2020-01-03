В Ленобласти спасатели тушили дом на 72 «квадратах»

В Ленобласти спасатели тушили дом на 72 «квадратах»
Скорая на месте. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области в садоводстве «Марс» на Песочной улице произошел пожар в жилом доме.

В Главном управлении МЧС России по Ленинградской области сообщили, что информация о пожаре поступила в ведомство в 14:06 3 января. Дом горел на 72 «квадратах». Спасатели потушили пожар к 15:12.
Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе дотла сгорел дом: в тушении пожара участвовали 40 сотрудников МЧС. Сообщение о пожаре поступило в специальные службы в 14:34. Возгорание было ликвидировано на территории в 50 квадратных метра. Полностью огонь удалось потушить к 17:02.

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