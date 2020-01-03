В Колпинском районе дотла сгорел дом: в тушении пожара участвовали 40 спасателей

В Колпинском районе Санкт-Петербурга днем, 3 января, 40 сотрудников МЧС тушили одноэтажное здание склада на Дороге на Петрославянку, 3 лит. АК.

Сообщение о пожаре поступило в специальные службы в 14:34. Возгорание было ликвидировано на территории в 50 квадратных метра. Полностью огонь удалось потушить к 17:02.

«В одноэтажном кирпичном здании склада размером 10х30 м. происходило горение обстановки на площади 50 кв. м», — сообщили в Главном управление МЧС России по Петербургу.

Информации о пострадавших нет.

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