МЧС и скорые прибыли на место пожара на Ленинском проспекте

МЧС и скорые прибыли на место пожара на Ленинском проспекте
Скорая на месте. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте, 118/2 на 5 этаже произошло возгорание в квартире.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказали, что на место ЧП прибыли шесть пожарных расчетов, а также три «скорые» и одна полицейская машина.

Пользователи Сети также предположили, что причиной пожара могли стать китайские гирлянды.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 157 заправок с плохим топливом попали в список Росстата. Оказалось, что самое большое количество таких заправочных станций расположено в Сибирском и Центральном округах.

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