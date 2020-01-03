МЧС и скорые прибыли на место пожара на Ленинском проспекте

В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте, 118/2 на 5 этаже произошло возгорание в квартире.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказали, что на место ЧП прибыли шесть пожарных расчетов, а также три «скорые» и одна полицейская машина.

Пользователи Сети также предположили, что причиной пожара могли стать китайские гирлянды.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 157 заправок с плохим топливом попали в список Росстата. Оказалось, что самое большое количество таких заправочных станций расположено в Сибирском и Центральном округах.