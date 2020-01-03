Иномарка провалилась в канаву с мусором в Мурино

Иномарка провалилась в канаву с мусором в Мурино
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Мурино Всеволожского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины. Все случилось днем, 3 января.

Очевидцы рассказали о ЧП в Сети. Фотографии с места происшествия разместили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По фотографиям из социальных сетей заметно, что иномарка упала в канаву вперед капотом.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году жителей России ожидает аномально теплый первый месяц зимы. В ближайшие десять дней января температура воздуха превысит норму на 5-8 градусов в Центральной России. Об этом сообщают РИА Новости.

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