Иномарка перевернулась на проспекте Славы: водителя и пассажира госпитализировали

На проспекте Славы в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Перевернулся автомобиль Kia Rio.

«Мужчина неверно выбрал скорость, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, ограждение, с последующим опрокидыванием автомобиля» — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В результате ДТП был госпитализирован пассажир в тяжёлом состоянии, а водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия и Белоруссия вели переговоры по поводу поставки нефти с конца 2019 года. Отсутсвие заключенного контракта на поставку нефти в Белоруссию происходит из-за того, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть.