Актриса Кэмерон Диаз стала мамой

Американская актриса Кэмерон Диаз поделилась с подписчиками радостной новостью. Модель рассказала на своей страничке в Instagram, что стала мамой.

Диаз и ее 40-летний муж, гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден (Benji Madden) стали родителями. Дочь они решили назвать Рэддикс.

Супруги заявили, что счастливы, а также отметили в соцсети, что хотят уберечь свою частную жизнь от пристального внимания, из-за чего не будут публиковать фото дочери и раскрывать подробности нового статуса.

Молодые родители пожелали поклонникам счастливого нового года и нового десятилетия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Эмма Стоун показала поклонникам своего возлюбленного, а также похвасталась помолвочным кольцом.