В «Северной долине» появится ряд новых соцобъектов

В &#171;Северной долине&#187; появится ряд новых соцобъектов
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Выборгском районе Северной столицы в микрорайоне «Северная долина» появятся новые социальные объекты.

Так, планируется выкупить в горсобственность Дом культуры «Парголовский» и Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на улице Заречной, а также спортшколы по лыжному двоеборью.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, глава города Александр Беглов вручил подарки детям — победителям праздничной викторины на исторические темы.

В планах на следующий 2021 год — выкуп помещений для МФЦ и для МО Парголово на Валерия Гаврилина. Кроме того, «Почте России» будет передано помещение на улице Федора Абрамова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что губернатор Петербурга осчастливил трех участников акции «Елка желаний».

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