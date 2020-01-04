В Петербурге студент полицейского колледжа снял скандальный ролик в ТikТоk

Студент петербургского полицейского колледжа опубликовал в приложении ТikТоk видео, в котором рассказал о положительных сторонах работа в полиции. В качестве примера он показал, как подбрасывать наркотики гражданам.

Разместившего видео пользователя опознали как некоего Руслана, который считается студентом частного полицейского колледжа в Северной столице. Радиостанция «Говорит Москва» добилась комментария от ГУ МВД России по Петербургу, где заявили, что колледж не имеет никакого отношения к МВД.

По данным АБН, в Петербурге действительно существует такое учебное заведение. В группе колледжа в соцсети «ВКонтакте» уже нашли этого Руслана, чей псевдоним совпадает с автором видео в ТikТоk.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студента РГПУ заподозрили в распространении детской порнографии.