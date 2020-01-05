Названы самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся на российском рынке в 2020 году

Эксперты назвали самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся на российском рынке в 2020 году.

Рейтинг возглавил KIA Seltos, который стал бестселлером сегмента SUV. Новинку оснастят атмосферными моторами на 1,6 и 2-литра, а также 1,6-литровым турбомотором. В качестве трансмиссий будут предложены механическая коробка передач, сообщает «Российская газета».

Кроме того, на российский рынке появится рамный внедорожник KIA Mohave нового поколения, который тоже будут выпускать в Калининграде. Приводить в движение новый Mohave будет прежний дизельный V6 объёмом 3 литра, развивающий 250 л.с, работающий в связке с 8-скоростной автоматической коробкой передач.

Тройку лидеров замыкает еще один кореец – Hyundai Palisade, который заменит ушедший в историю Grand Santa Fe, встав на ступень выше обычного Santa Fe. В России он будет представлен, вероятно, в двумя двигателями: 3,8-литровой бензиновой «шестеркой» на 295 сил и 2,2-литровым 150-сильным дизелем, сопряженными с восьмиступенчатой АКПП. Привод — как передний, так и полный.

Также среди ожидаемых кроссоверов, которые появятся у нас в продаже в этом году, названы: немного обновленная Hyundai Creta, новый Genesis GV80, Skoda Karoq, Geely FY11, Toyota Highlander нового поколения, Cadillac XT6 следующей генерации, возрожденный Land Rover Defender, новый Mercedes-Benz GLB и рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что составлен рейтинг 250 моделей машинпо средневзвешенной цене, который учитывает объемы продаж за прошедшие 5 месяцев 2019 года и цены по каждой модификации. Первое место рейтинга возглавляет LADA Granta — средняя цена данной марки составляет 522,9 тыс рублей, а объем продаж — более 52 тысяч автомобилей.