В Москве арестовали модель, обвиняющую Никаса Сафронова в изнасиловании

Таганский суд Москвы решил арестовать модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову. Их подозревают в вымогательстве у российского художника Никаса Сафронова полмиллиона рублей.

Модель отправилась в СИЗО на два месяца, а ее подруга просидит тот же срок под домашним арестом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление источника в правоохранительных органах.

Согласно версии следствия, девушка обвинили Сафронова в изнасиловании, однако не стала обращаться к правоохранителям и привлекла на помощь свою подругу. Последняя начала вымогать у художника 500 тысяч рублей за молчание. Также она пригрозила, что они могут придти с этой историей на шоу на федеральном канале.

Девушки были задержаны во время передачи денег.

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