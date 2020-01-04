Стало известно количество зарегистрированных в России авто

Чаще всего покупка машин в России происходит весной и летом. Фото: pixabay

Чаще всего покупка машин в России происходит весной и летом. Фото: pixabay

Российское МВД озвучило количество зарегистрированных на сегодняшний день, 4 января, автомобилей в стране. В 2019 году их число увеличилось на 1,3% — до 60,5 млн авто.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел, чаще всего покупка машин в России и, соответственно, регистрация, происходит в теплое время года — весной и летом.

МВД также привело географические данные по зарегистрированным машинами: больше всего зарегистрированных транспортных средств в стране приходится на Москву и Московскую область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России посчитали число бедных и немного порадовались. Если в 2018 году 12,5% населения страны жили за чертой бедности, то уже в 2019 году их численность снизилась до 12%.